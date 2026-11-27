В Новосибирске сотрудники таможни пресекли попытку ввоза из Китая устройства для негласной записи разговоров. В одной из международных посылок инспекторы обнаружили наручные часы, оснащенные скрытым диктофоном.

Необычную находку выявили во время проверки почтовых отправлений на Центральном посту. Экспертиза установила, что часы относятся к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации.

Ввоз и пересылка таких устройств через таможенную границу Евразийского экономического союза запрещены. Гаджет изъяли, а в отношении жителя Новосибирска, заказавшего его из-за рубежа, возбудили дело об административном правонарушении.

По данным Сибирского таможенного управления, случаи заказа запрещенных устройств через иностранные интернет-магазины продолжают выявлять регулярно. С начала 2026 года новосибирские таможенники завели 54 административных дела, связанных с пересылкой подобной продукции.

Среди обнаруженных в посылках предметов также были отмычки, ручки со встроенными диктофонами, очки с миниатюрными видеокамерами и GPS-трекеры, предназначенные для скрытого наблюдения.