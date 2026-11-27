В Новосибирске правоохранители пресекли деятельность двух местных жительниц, подозреваемых в хищении бюджетных средств с помощью махинаций с «Пушкинской картой». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, женщины оформили статус индивидуальных предпринимателей, после чего стали обращаться за федеральной финансовой поддержкой на организацию культурных событий. При этом мероприятия не были полностью фиктивными: концерты проводились, а приглашенные артисты получали гонорары.

Однако в документах организаторы отражали недостоверные сведения о посещаемости. В отчетах фигурировало значительно больше зрителей, якобы оплативших билеты «Пушкинской картой», хотя фактически посетители проходили на выступления бесплатно.

Следствие также установило, что подозреваемые скупали в интернете учетные записи пользователей «Пушкинской карты» и использовали их для оплаты мероприятий, которые в действительности не проводились.

По предварительной оценке, общий ущерб от предполагаемой мошеннической схемы превысил 58,5 млн рублей.

Обе женщины задержаны и заключены под стражу. В МВД продолжают выяснять, к каким еще эпизодам противоправной деятельности они могут быть причастны, уточнила Ирина Волк.