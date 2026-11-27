Аэропорт Толмачево намерен продолжить модернизацию инфраструктуры на фоне увеличения пассажиропотока. О планах развития воздушной гавани рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии на телеканале ОТС.

В первую очередь региональные власти намерены завершить реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы. Финансирование для проведения оставшихся работ уже предусмотрено. По словам губернатора, выделенных средств должно хватить для выполнения поставленных задач.

Следующим этапом может стать обновление первой полосы. Этот проект потребует значительно больших финансовых вложений и технической подготовки. Сейчас специалисты прорабатывают возможные варианты его реализации. В частности, рассматривается привлечение федеральной концессии. Оператор аэропорта также выразил готовность участвовать в этом проекте.

Изменения затронут и пассажирский терминал. Его реконструкцию планируют продолжить, поскольку существующие площади постепенно перестают справляться с растущей нагрузкой.

Пассажиропоток Толмачево в 2026 году может превысить 10 миллионов человек и стать рекордным за всю историю аэропорта. Даже расширенный терминальный комплекс уже испытывает повышенную нагрузку, поэтому руководство воздушной гавани рассматривает дальнейшее увеличение площадей для обслуживания пассажиров.