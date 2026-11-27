В октябре 2026 года количество вакансий для автоэлектриков в Новосибирской области увеличилось на 126% относительно сентября. Средний уровень предлагаемой зарплаты достиг 120 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит «Авито Работа».

Рост потребности в специалистах связан с сезонной подготовкой автомобилей к холодам. С наступлением осени автовладельцы чаще обращаются в автосервисы для замены шин и технического обслуживания машин.

Заметно вырос спрос и на другие профессии в автомобильной сфере. В частности, число предложений для шиномонтажников стало больше на 41%. Работодатели предлагали им в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Вакансий для автослесарей прибавилось на 36%, а средняя предлагаемая зарплата составила 107,5 тысячи рублей.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, наиболее напряжённый период для автосервисов начался в октябре и продлится до конца ноября — начала декабря. В первой половине ноября зарплатные предложения продолжили расти. Для автослесарей они увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом октября, для кузовщиков — на 15%, а для специалистов по антикоррозийной обработке — на 12%.

При этом указанные суммы отражают средние предложения работодателей, а не гарантированный заработок сотрудников. При расчёте учитывались в том числе вакансии с вахтовым графиком, где зарплаты обычно выше.