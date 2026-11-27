В Новосибирской области продолжаются поиски 35-летней жительницы села Толмачёво Екатерины Бочаровой (Барзихиной). Женщина пропала 11 ноября 2026 года, и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно. Информацию о розыске разместили добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным ориентировки, рост пропавшей составляет 168 сантиметров, телосложение нормальное. У неё русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения Екатерина была одета в чёрную куртку, тёмно-синие брюки и ботинки. На голове у неё была чёрная шапка.

Всех, кто видел женщину или располагает сведениями, которые могут помочь в поисках, просят позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52. Также информацию можно передать по единому номеру экстренных служб 112.