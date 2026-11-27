Чулымский районный суд заключил под стражу двух жителей, обвиняемых в похищении человека группой лиц. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, в ночь на 23 ноября в посёлке Базово мужчины силой посадили потерпевшего в автомобиль и направились в сторону Новосибирска.

Поездку пресекли полицейские, мужчину освободили. Суд постановил оставить обвиняемых под стражей до 23 января 2027 года. Решение пока не вступило в законную силу.