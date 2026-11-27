В Новосибирской области рассчитывают призвать в армию порядка четырех тысяч молодых людей. Отправка новобранцев в воинские части продолжится до конца декабря. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Евгений Прохоренко в интервью Сиб.фм.

Как пояснил представитель областного правительства, система призыва предусматривает круглогодичную работу военкоматов. В течение всего года молодые люди получают повестки и проходят медицинское освидетельствование. Однако непосредственно отправляют новобранцев в части в установленные периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Прохоренко также рассказал о направлениях службы, которые пользуются интересом у жителей региона. В частности, новосибирцы проходят отбор в Президентский полк, научные роты и подразделения Технополиса «Эра». Большое количество желающих попасть в Президентский полк, по мнению замгубернатора, свидетельствует о хорошем состоянии здоровья молодых кандидатов.

Отдельно чиновник прокомментировал вопрос возможного участия срочников в специальной военной операции. Он подчеркнул, что отправка военнослужащих, проходящих срочную службу, в зону СВО не предусмотрена. По его словам, если подобные нарушения происходят, ими занимается военная прокуратура.

При этом Прохоренко уточнил, что срочник может оказаться на контрактной службе, если сам примет такое решение уже после поступления в армию.