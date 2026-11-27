Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание комиссии по противодействию коррупции. Ключевой темой стали нарушения при проведении государственных и муниципальных закупок.

Начальник контрольного управления региона Инта Швец сообщила, что закупки остаются зоной повышенного риска. Основная проблема — искусственное дробление контрактов. Для профилактики в 2027 году ведомство планирует внедрить предупреждающий контроль за совпадением поставщиков, идентичностью предметов контрактов и короткими интервалами между их заключением.

Андрей Травников поручил продолжить интеграцию искусственного интеллекта в государственную информационную систему в сфере закупок, усилить превентивный контроль против дробления и расширить централизацию муниципальных закупок.

Системный подход уже дает результаты. Руководитель ФАС России Максим Шаскольский на Международной конференции в сфере закупок отметил, что по итогам 2025 года Новосибирская область вошла в топ-10 субъектов РФ по уровню конкуренции в закупках.

В регионе применяются процесс-майнинг, автоматизация и ИИ. Централизация через государственное учреждение «УКСис» исключает прямой контакт заказчика и поставщика. УФАС по Новосибирской области подтверждает эффективность модели: из 38% обоснованных жалоб на закупки лишь 4% связаны с работой «УКСис».

Технология процесс-майнинга выявляет и устраняет задержки при обработке документов, сокращая сроки рассмотрения заявок.

Автоматизация реализуется в четыре этапа. Чат-бот в ГИСЗ НСО ускоряет доступ к нормативной базе и снижает нагрузку на специалистов. Автоматическое формирование документов минимизирует человеческий фактор и технические ошибки. Предупреждающий контроль и анализ деятельности заказчиков помогают выявлять системные отклонения и риски до наступления негативных последствий.

Эффективное противодействие коррупции делает нарушения технически сложными и неизбежно выявляемыми. Именно на этот результат направлено объединение методологии, централизации, автоматизации, превентивного контроля, процесс-майнинга и технологий искусственного интеллекта.