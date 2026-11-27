В Новосибирской области намерены активнее использовать искусственный интеллект для проверки государственных и муниципальных закупок. Новые инструменты должны помочь обнаруживать возможные нарушения ещё до заключения контрактов. Вопрос обсудили на заседании комиссии по противодействию коррупции под руководством губернатора Андрея Травникова.

Как сообщила начальник контрольного управления региона Инта Швец, одной из наиболее распространённых проблем остаётся искусственное разделение крупных закупок на несколько небольших контрактов. Такая практика позволяет обходить установленные процедуры и требования.

В 2027 году планируется внедрить систему предварительного выявления подобных схем. Она будет анализировать сведения о поставщиках, сравнивать предметы договоров и проверять, насколько короткие промежутки времени разделяют заключение похожих контрактов.

Губернатор Андрей Травников поручил продолжить внедрение технологий искусственного интеллекта в государственную информационную систему закупок. Также он поставил задачу усилить профилактику нарушений и расширить практику проведения централизованных муниципальных торгов.

В регионе уже используют цифровые инструменты для повышения прозрачности закупочной деятельности. В частности, централизация процедур через учреждение «УКСис» позволяет сократить прямое взаимодействие заказчиков с поставщиками. По информации регионального УФАС, из всех обоснованных жалоб на закупки, доля которых составляет 38%, только 4% приходится на работу этой организации.

Дополнительно применяется технология процесс-майнинга. Она помогает отслеживать прохождение документов, находить задержки и сокращать время обработки заявок.

Цифровизацию закупок проводят поэтапно. В ГИСЗ Новосибирской области работает чат-бот, который упрощает поиск нормативной информации. Также автоматизируется подготовка документов, что позволяет уменьшить количество технических ошибок. Ещё одно направление — анализ действий заказчиков и выявление подозрительных отклонений до того, как они приведут к нарушениям.

Результаты региональной работы получили федеральную оценку. На международной конференции по закупкам руководитель ФАС России Максим Шаскольский сообщил, что по итогам 2025 года Новосибирская область вошла в десятку российских регионов с наиболее высоким уровнем конкуренции в сфере закупок.