В Новосибирской области за неделю подешевели три популярных вида автомобильного топлива. Изменение цен на автозаправках зафиксировали с 9 ноября, сообщили в Росстате.

Сильнее всего снизилась стоимость бензина АИ-98. Средняя цена литра уменьшилась на 8,71 рубля и составила 107,12 рубля. АИ-92 подешевел на 6,36 рубля — до 65,25 рубля. Цена АИ-95 сократилась на 5,67 рубля, теперь литр в среднем стоит 69,51 рубля.

Снижение стоимости топлива в регионе продолжается с октября. При этом ситуация на заправках постепенно нормализуется: практически все топливные колонки возобновили работу, а очереди автомобилистов исчезли.