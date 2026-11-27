В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается резкое снижение температуры. После относительно мягкой погоды в субботу регион накроет похолодание. К началу следующей недели ночные морозы могут достигнуть −16 градусов.

В субботу, 28 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег, местами умеренные осадки, метели и гололедицу. Ночью температура воздуха составит 0…−5 градусов, днём — от −4 до +1. Юго-западный ветер усилится до 10–15 м/с, а ночью в отдельных районах порывы могут достигать 20 м/с.

В воскресенье, 29 ноября, станет холоднее. Ночью ожидается −3…−8 градусов, местами до −13, днём — −3…−8 градусов. Пройдут снегопады, возможны метели. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с.

В понедельник, 30 ноября, похолодание продолжится. В ночные часы температура опустится до −11…−16 градусов, при облачной погоде будет немного теплее — от −5 до −10. Днём прогнозируют −5…−10 градусов. Местами возможны снег, метели и гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с ночью и 7–12 м/с днём, с порывами до 18 м/с.