Работники бюджетной сферы Новосибирской области могут рассчитывать на повышение заработной платы в 2027 году. Как изменятся выплаты, будет зависеть от профессиональной категории сотрудников и экономической ситуации. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.

Глава региона пояснил, что в области действуют два механизма пересмотра оплаты труда. Первый касается педагогов, медицинских работников и сотрудников социальной сферы. Для этих категорий зарплаты повышают в соответствии с президентскими «майскими» указами, ориентируясь на средний заработок по экономике за предыдущий год.

Второй механизм распространяется на остальных работников бюджетных организаций, в том числе тех, чьи должности не входят в перечень «майских» указов. Их доходы ежегодно индексируют с учетом инфляции.

Аналогичный порядок власти собираются применять и в следующем году. Для сотрудников, попадающих под действие президентских указов, повышение будет связано с изменением средней заработной платы. Для остальных бюджетников в расчет взяли прогноз Минэкономразвития России, согласно которому этот показатель может вырасти на 6%.

Именно такой уровень индексации предусмотрен в проекте областного бюджета на 2027 год. При этом региональные власти намерены отслеживать экономические показатели и при необходимости рассматривать дополнительные меры поддержки работников бюджетной сферы.