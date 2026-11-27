Жителя Новосибирской области отправили в колонию-поселение за повторную езду в нетрезвом виде. Такое решение принял Чановский районный суд, признав мужчину виновным по статье 264.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошёл 13 июня 2026 года в посёлке Новояркуль. Мужчина управлял автомобилем Honda Freed в состоянии алкогольного опьянения, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что ранее водитель уже имел судимость за аналогичное преступление, совершённое в нетрезвом виде.

Подсудимый признал свою вину и согласился с обвинением.

Суд назначил ему год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль в течение трёх лет. Автомобиль Honda Freed постановили конфисковать в пользу государства.

На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.