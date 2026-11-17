Свыше 700 детей, родившихся раньше срока, прошли выхаживание в областном перинатальном центре Новосибирска и отправились домой с начала 2026 года. В настоящее время в реанимации учреждения находятся 18 новорождённых. Об этом сообщили в Новосибирской областной больнице.

В отделении патологии новорождённых и недоношенных детей одновременно получают помощь в среднем около 50 малышей. Примерно семь из десяти пациентов появились на свет раньше положенного срока.

Когда состояние ребёнка стабилизируется, его переводят из реанимации в профильное отделение. Там специалисты продолжают выхаживание, постепенно готовя малыша к выписке.

Медики также привлекают к уходу родителей. Мамы учатся обращаться с новорождёнными и осваивают необходимые навыки, чтобы после возвращения домой самостоятельно заботиться о детях.

Перед выпиской врачи проверяют, может ли малыш дышать без посторонней помощи, самостоятельно питаться из бутылочки и поддерживать нормальную температуру тела.