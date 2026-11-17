Приобретая зимнюю резину, автовладельцам стоит фокусироваться на требованиях завода-изготовителя и специфике дорог, игнорируя раскрученность бренда. Как рассказал «Газете.Ru» категорийный менеджер категории «Авто» в «Мегамаркете» Дмитрий Васильев, дорогие названия не всегда означают лучшее качество для конкретного авто.

По словам специалиста, старт выбора — это заводской типоразмер. Далее необходимо учесть индексы скорости и нагрузки, отказавшись от слепого повторения параметров ранее стоявших колес. Тип протектора диктуется погодой: шипы спасают на льду за городом, а фрикционные шины обеспечивают комфорт на очищенном асфальте мегаполиса.

Перед использованием прошлогодних шин Васильев рекомендует оценить состояние протектора и узнать дату изготовления по специальному коду. Переход на зимний комплект он советует осуществлять при охлаждении воздуха до +5–7 градусов. Летние шины в мороз становятся жесткими, что ухудшает сцепление. Покупая шины онлайн, нужно тщательно проверять описания, дату выпуска и изучать опыт других водителей.