В Новосибирске генерального директора ООО «ИнвестФинансГрупп» Владислава Вейта оштрафовали на 70 тысяч рублей. Ленинский районный суд признал его виновным в незаконном привлечении денежных средств граждан.

Поводом для разбирательства стала жалоба клиента, который после рекламы в социальных сетях вложил в компанию 5,6 млн рублей. По заключённым договорам ему обещали доходность 99% годовых, а ежемесячные выплаты должны были составлять 8,25% от первоначальной суммы.

Однако вместо обещанных ценных бумаг инвестор их не получил. Как следует из материалов дела, компания вернула ему 2,176 млн рублей, но оставшуюся часть вложений после окончания срока договоров так и не перечислила.

В ходе разбирательства выяснилось, что «ИнвестФинансГрупп» не была зарегистрирована в качестве кредитной или некредитной финансовой организации в реестрах Банка России. При этом компания привлекала деньги граждан по инвестиционным договорам без передачи ценных бумаг.

Действия руководителя квалифицировали по части 2 статьи 14.56.1 КоАП РФ. Суд назначил ему административный штраф в размере 70 тысяч рублей.