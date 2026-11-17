Внешнее благополучие работника не всегда означает его высокую эффективность. На практике здоровые люди могут срывать сроки, а сотрудники с хроническими заболеваниями — стабильно выполнять план.

Как сообщила RuNews24.ru карьерный консультант Центра карьеры Университета «Синергия», профориентолог, практикующий психолог Татьяна Фирсова, между физическим состоянием и результатами труда нельзя ставить знак равенства. По ее мнению, на продуктивность влияют экспертиза, грамотная постановка задач и качество менеджмента. Даже крепкий человек будет работать плохо в условиях бюрократии. При этом выход на рабочее место с симптомами простуды наносит двойной ущерб: снижается концентрация, растет число ошибок, а коллеги заражаются инфекцией.

Культура обязательного присутствия в офисе обходится бизнесу дороже, чем официальные больничные. Здоровье выступает лишь топливом, а не самим двигателем карьеры. Оценивать персонал необходимо по реальному вкладу в общие показатели, а не по отсутствию медицинских справок.