Рестораны Новосибирска в этом году столкнулись с заметным снижением спроса на проведение новогодних мероприятий. По сравнению с 2025 годом количество бронирований банкетных площадок уменьшилось в полтора-два раза. Такая тенденция наблюдается как в дорогих заведениях, так и в ресторанах среднего ценового сегмента, сообщает Infopro54.

Основатель ресторанной группы GUSI GROUP Сергей Цуркан также обратил внимание на изменение интереса к корпоративам. При этом подсчитать точное количество таких мероприятий в его заведениях затруднительно: рестораны продолжают принимать обычных посетителей и не переходят исключительно на банкетный формат.

О сокращении заказов рассказал и управляющий ресторанами New Mexico и «Гриль&Бутыль» Даниил Прицкау. По его наблюдениям, работодатели всё реже организуют праздники для всего штата, а сотрудники предпочитают самостоятельно договариваться о совместных встречах. Ресторатор связывает это с изменением корпоративных традиций.

При этом проведение праздничного вечера обходится дороже, чем год назад. Стоимость банкетных предложений выросла на 10–15% на фоне подорожания продуктов. Чтобы не увеличивать цены слишком резко, рестораны меняют состав блюд, используют более доступные ингредиенты и корректируют размеры порций.

Подорожали и услуги специалистов, работающих на мероприятиях: ведущие и музыканты повысили расценки примерно на 9–12% за год.