Новосибирск останется в графике праздничного путешествия Поезда Деда Мороза. Состав планирует прибыть в город 27 ноября, несмотря на изменения маршрута, связанные с железнодорожной аварией в Архангельской области.

Происшествие случилось 10 ноября на перегоне Черёмуха — Виледь. Из-за обрушения пролёта железнодорожного моста с рельсов сошли вагоны грузового поезда, а движение на участке временно остановили. Организаторам пришлось скорректировать программу праздничного тура: некоторые мероприятия отменили, другие перенесли. На время восстановления пути даже подготовили запасной состав.

Однако железнодорожникам удалось в короткие сроки восстановить движение. После этого часть остановок вернули к прежнему расписанию, а некоторые даты изменили. Так, встречу с поездом в Кирове перенесли на 18 ноября, в Зуевке и Глазове его ждут 19 ноября. Визит в Котлас отложили до января.

Согласно обновлённому графику, 25 ноября состав остановится в Барабинске, 26 ноября — в Томске. На следующий день поезд должен прибыть в Новосибирск. О переносе встречи в городе организаторы пока не сообщали.