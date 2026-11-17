В Новосибирске сотрудники МАСС приехали на вызов, который оказался попыткой обмана. Нетрезвые мужчина и женщина сообщили, что в квартире на Красном проспекте находится пожилая женщина 1958 года рождения, которая перестала выходить на связь.

Прибывшая бригада обнаружила у двери двух людей в состоянии алкогольного опьянения. Они утверждали, что внутри находится их мать, однако не смогли подтвердить родство и объяснить обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки выяснилось, что никакой пожилой женщины в помещении нет. Сами заявители оказались заперты снаружи: в замочной скважине застряла тряпка, из-за чего они не могли попасть домой.

По информации спасателей, пара придумала историю о пропавшей матери, чтобы добиться вскрытия двери и не оплачивать эту услугу. Установив, что реальной угрозы нет, сотрудники МАСС отправились на другой вызов.