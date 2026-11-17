В Новосибирске выявили превышение допустимых показателей загрязнения воздуха. Результаты наблюдений за 16 и 17 ноября опубликовало Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы.

В Заельцовском районе содержание пыли оказалось выше нормы в 1,4 раза. В Калининском районе зафиксировали превышение концентрации фенола — до 1,8 ПДК.

В других районах города уровень контролируемых загрязняющих веществ оставался в пределах нормы. Не выявили превышений также в Бердске и Искитиме.

Кроме того, специалисты не обнаружили отклонений от нормативных значений по мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.