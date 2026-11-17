В октябре Беловский районный суд заочно приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 120 млн рублей бывшего главу Старобачатского поселения Евгения Рыжова. Он объявлен в розыск еще в 2015 году после задержания при получении 12 млн рублей от бизнесмена. Как сообщает kuzbass.aif.ru, для региона сумма огромна, ведь за весь 2023 год приставы взыскали по уголовным делам лишь 40 млн рублей.

По словам юриста Михаила Кузнецова, федеральный лимит штрафа составляет 500 млн рублей. Именно такую сумму назначили московскому следователю, взявшему деньги у хакеров. В Кузбассе рекорд принадлежит угольщику, который в 2024 году выплатил 356 млн рублей после ареста акций его фирмы.

Эксперт отметил, что штраф должен платить сам осужденный, даже находясь в тюрьме, используя свои активы или заработок в колонии. Если преступник умрет, долг аннулируется. При этом приставы не могут забрать единственное жилье, продукты, одежду и скот, если они не используются в коммерции.