В Новосибирске на протяжении первых двух недель декабря сохранится отрицательная температура. Согласно предварительным прогнозам, днём столбики термометров будут показывать от −1 до −4 градусов, а в ночное время похолодает до −8.

Наиболее морозными днями первой декады станут 2 и 3 декабря. В эти ночи температура воздуха может опуститься до −7 и −8 градусов соответственно. Днём ожидается около −4 градусов.

В другие дни первой недели погода будет немного мягче. Дневные показатели составят −2…−3 градуса, ночные — от −3 до −5 градусов.

В период с 7 по 13 декабря заметного потепления или усиления морозов не прогнозируется. Днём температура будет держаться в пределах −1…−3 градусов, ночью — преимущественно от −3 до −5. Предварительно самым тёплым днём станет 9 декабря: воздух может прогреться до −1 градуса.