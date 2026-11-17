В городе начали работу дополнительные комплексы автоматического контроля дорожного движения. Большую часть оборудования разместили на Бердском шоссе, остальные камеры появились в Академгородке и на Ключ-Камышенском плато.

Как уточнили в ГКУ НСО «ЦОДД», четыре устройства установили на Бердском шоссе: у дома № 279, на пересечениях с Университетским и Морским проспектами, а также возле остановки «Пост ГАИ».

Два других комплекса находятся около Большого Новосибирского планетария и на перекрёстке проспекта Академика Лаврентьева с улицей Кутателадзе.