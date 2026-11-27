Утром 27 ноября в новосибирском аэропорту Толмачёво задерживаются семь прибывающих рейсов и три вылетающих.

Сильнее всего перенесли рейс FV 6642 в Сочи — с 6:00 на 14:15. Самолёт DP 6526 в московское Шереметьево отправится в 9:55 вместо 7:50, а рейс SU 1307 в столицу — в 10:30, на 15 минут позже.

Среди прибывающих рейсов дольше всего задерживается самолёт из Чэнду: его ждут в 9:45, на два часа позже расписания. Также изменилось время прилёта рейсов из Нижневартовска, Хабаровска, Кызыла, Нерюнгри, Норильска и Магадана.