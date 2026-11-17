В октябре 2026 года пациенты платных медицинских учреждений Новосибирской области в среднем тратили за один визит 5 919 рублей. За год сумма выросла на 13%. Об этом свидетельствуют данные компании «Эвотор», предоставленные Сиб.фм.

Исследование основано на обезличенной информации с касс «Эвотор», работающих в регионе. Аналитики сопоставили показатели за октябрь 2025 и октябрь 2026 года, рассчитав средние значения на одну кассу.

При этом количество оказанных платных медицинских услуг, которое оценивали по числу чеков, за год уменьшилось на 3%. Несмотря на снижение числа обращений, общий оборот клиник увеличился на 10%. Таким образом, рост среднего чека компенсировал сокращение количества оплаченных услуг.