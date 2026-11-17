В Новосибирске сотрудники ветеринарной клиники оказали экстренную помощь пожилому коту, которого хозяйка привезла в тяжёлом состоянии, но отказалась оплачивать лечение. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

Случай произошёл 16 ноября в микрорайоне Родники. Женщине сообщили, что помощь питомцу обойдётся примерно в 10 тысяч рублей. Она пообещала вернуться с деньгами вечером, однако ушла из клиники.

Ветеринары не стали оставлять животное без помощи и провели необходимые процедуры на сумму 9 750 рублей. Кота удалось спасти.

Позже хозяйка вернулась вместе с мужчиной и предложила за лечение только 600 рублей, потребовав отдать ей питомца. Сотрудники клиники отказались возвращать кота, поскольку основная сумма за оказанные услуги осталась неоплаченной.