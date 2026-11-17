В Новосибирске внедрили цифровую систему, которая позволила административным комиссиям значительно быстрее оформлять материалы о нарушениях. Если раньше специалисты успевали обрабатывать около 70 дел в день, то теперь этот показатель достигает 500. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии 17 ноября.

Новая платформа собирает сведения с разных источников фиксации нарушений. В их числе стационарные камеры, комплексы «Паркнет», «Ультра» и «Страж», а также данные мобильных патрулей. Благодаря автоматизации постановления теперь готовят в день выявления нарушения, тогда как прежде на это уходило до трех рабочих дней.

Изменился и порядок получения информации для оформления документов. Ранее запрос паспортных данных через Почту России мог занимать до месяца, а ответы ГАИ приходили в течение одной-двух недель. Сейчас обмен сведениями между ведомствами занимает не более трех дней.

Система самостоятельно распознает ответы ГАИ и прикрепляет их к материалам дел. Кроме того, постановления формируются автоматически и направляются на портал «Госуслуги». Это позволило сократить бумажную работу, затраты на печать и почтовые отправления.

По словам мэра Максима Кудрявцева, цифровые решения также помогают городским службам контролировать транспорт, ремонт дорог и другие процессы.