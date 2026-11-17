При неблагоприятных метеорологических условиях жителям Новосибирской области советуют сократить время пребывания на улице, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и перенести тренировки в помещения.

Специалисты уточнили, что «черное небо» — неофициальное название периода НМУ. В это время погодные условия мешают рассеиванию вредных примесей, из-за чего загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха. Причиной могут стать безветрие, слабый ветер неблагоприятного направления, туман и температурная инверсия.

При объявлении НМУ предприятия, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу, должны выполнять специальные мероприятия по сокращению загрязнения. Для этого организации заранее разрабатывают планы и согласовывают их. Контролирующие ведомства проверяют соблюдение установленных требований в рамках своих полномочий.

На период неблагоприятных условий автомобилистам рекомендуют оставить личный транспорт и воспользоваться общественным. Также стоит меньше находиться на открытом воздухе, использовать кондиционеры для проветривания помещений, а занятия спортом проводить в закрытых залах.