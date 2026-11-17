С начала 2026 года инспекторы выявили в Новосибирской области почти тысячу нарушений правил охоты. По итогам проверок составили соответствующие протоколы, а у нарушителей конфисковали 34 единицы оружия. Еще о 38 фактах незаконной добычи животных сообщили в полицию. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

В ходе рейдов специалисты проверяют охотничьи угодья, следят за соблюдением законодательства и проводят учет диких животных. По информации ведомства, жертвами браконьеров в этом году стали 16 лосей, 36 косуль, два гуся, два кабана и один барсук.

Нарушения выявляли и на особо охраняемых природных территориях, где работают сотрудники «Природоохранной инспекции». Там зарегистрировали восемь эпизодов незаконной охоты. В результате погибли четыре лося, три сибирские косули и одна куница.

В региональном Минприроды подчеркнули, что проверки продолжатся. Их цель — пресекать незаконную охоту и сохранять численность диких животных.