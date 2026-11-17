Скорость подготовки к Новому году возрастает, и пора узнать, кто будет покровителем следующих двенадцати месяцев. Как сообщает Общественная служба новостей, эстафету у Красной Лошади примет Огненная Коза.

Этот знак повторяется раз в 60 лет, и предыдущий такой год был в 1967-м. Важный нюанс: по восточному календарю Коза вступит в свои права только 6 февраля 2027 года, а закончится ее правление 25 января 2028-го. Знатоки традиции описывают Козу как символ дипломатии, эмоциональности и заботы о близких. Это время не для рискованных авантюр, а для доведения старых проектов до конца.

Счастливые цвета наступающего периода — все оттенки огня и шерсти: от кораллового и бордо до кремового и шоколадного. На столе приветствуются сыры, выпечка и блюда с травами. Людям, рожденным в год Козы, приписывают артистизм и тонкое чувство прекрасного. Эксперты напоминают, что гороскоп — это скорее повод навести порядок в планах, чем строгое предсказание.