За январь–октябрь 2026 года спрос на подержанные автомобили в Новосибирской области увеличился на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит «ФедералПресс».

Особенно заметный рост пришелся на октябрь: за месяц интерес к машинам с пробегом повысился более чем на 14%. Средняя цена автомобиля на вторичном рынке региона составила 1,4 млн рублей.

В числе наиболее популярных марок оказались Volkswagen, Lexus, Mercedes-Benz и Mazda. Среди конкретных моделей покупатели чаще выбирали Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Toyota Vitz и Nissan X-Trail.

Сохраняется спрос и на отечественные автомобили. В этом сегменте востребованы ВАЗ-2107, «Нива», ВАЗ-2114 Samara, LADA Priora и ВАЗ-2106.

При этом некоторые модели LADA за год стали дешевле. Средняя стоимость автомобилей этой марки снизилась на 3%. Цена LADA Granta уменьшилась на 8,9% — до 515 тысяч рублей, ВАЗ-2114 Samara — на 8,5%, до 184 тысяч рублей, а LADA Priora — на 6,6%, до 291 тысячи рублей.

Эксперты объясняют повышенный интерес к подержанным машинам дороговизной новых автомобилей. Кроме того, на вторичном рынке представлен более разнообразный выбор комплектаций и вариантов кузова, в том числе тех, которые трудно найти у дилеров. Снижение цен на отдельные модели LADA также способствует росту их привлекательности среди покупателей.