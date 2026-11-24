Пассажиры нескольких аэропортов Сибири столкнулись с изменениями в расписании авиаперелетов 24 ноября. Задержки коснулись рейсов перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «КрасАвиа» в Новосибирске, Омске и Томске. Также в Толмачёво отменили вылет в Иркутск.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сбои затронули воздушные маршруты в Москву, Санкт-Петербург и Стрежевой. Кроме того, авиакомпания «Сибирь» отменила рейс из Новосибирска в Иркутск.

Транспортное ведомство организовало проверки в трех регионах. Сотрудники Новосибирской, Омской и Томской транспортных прокуратур выясняют, насколько авиакомпании соблюдают права пассажиров при задержках и отменах рейсов.

В частности, проверяется, предоставляют ли перевозчики людям необходимые услуги во время вынужденного ожидания вылета.

Если авиакомпания нарушает права пассажиров, они могут сообщить об этом дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.