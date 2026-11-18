В Новосибирске частные перевозчики не всегда соблюдают установленное расписание общественного транспорта. Особенно часто сбои происходят в вечернее время, когда пассажиропоток снижается. В результате горожане могут столкнуться с трудностями при поездках домой после 20:00.

О проблеме на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» рассказал начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин. По его словам, сейчас расписания придерживаются менее 60% частных транспортных компаний. При этом за последний год показатель вырос на 8%.

Как пояснил Никулин, основные нарушения приходятся на маршруты, которые вечером обслуживают небольшое количество пассажиров. Несмотря на социальную значимость таких перевозок, возможности городских властей влиять на работу компаний ограничены.

Меры воздействия зависят от типа договора с перевозчиком. Если организация работает по муниципальному контракту, мэрия вправе не оплачивать рейсы, которые фактически не состоялись. При других формах договорных отношений добиться соблюдения графика сложнее.

С 2025 года городская администрация получила право контролировать выполнение расписания. Нарушением считается ситуация, когда перевозчик за квартал выполняет менее 85% запланированных рейсов на определённом маршруте. В таких случаях компании грозят предупреждение или административное наказание.

За 2026 год мэрия провела 162 контрольных мероприятия, по результатам которых было возбуждено 107 административных дел. Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет 10 тысяч рублей за квартал, а для юридических лиц может достигать 50 тысяч рублей.

Несмотря на улучшение показателей частного транспорта, он по-прежнему уступает муниципальному. Так, автобусы Новосибирского государственного транспортного предприятия соблюдают график в 96,7% случаев. У трамваев и троллейбусов «Горэлектротранспорта» регулярность составляет 81,8%. На движение электротранспорта, в частности, влияют состояние путей и контактной сети, аварии и другие обстоятельства на дорогах.