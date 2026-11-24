С начала декабря жители Новосибирской области смогут пользоваться двумя новыми автобусными направлениями. Маршруты № 228п и № 189м начнут работу 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Автобусы № 228п будут перевозить пассажиров между деревней Алексеевкой и микрорайоном «Пригородный простор» в селе Толмачёво. Первый рейс запланирован на 05:30, последний — на 20:45. Новое направление станет дополнением к маршруту № 228, связывающему город Обь со станцией метро «Площадь Карла Маркса» и Областной больницей.

Второй маршрут — № 189м — организуют для жителей микрорайонов «Альпийский квартал» и «Светлый». Он обеспечит транспортную связь с поликлиникой и железнодорожной станцией Мочище. Автобусы будут выходить на линию с 05:50 до 20:40, интервал движения составит от 45 минут до одного часа. Время отправления согласуют с расписанием пригородных поездов.

Помимо открытия новых направлений, скорректируют работу еще двух маршрутов. Автобусы № 122 продолжат следовать в объезд через село Красноглинное. Такая схема была введена на период ремонта моста через реку Власиху. Для этого маршрута также изменят график движения.

Изменения затронут и маршрут № 139, следующий из Академгородка в Кольцово. Его продлят до центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). На линии планируют задействовать восемь автобусов, которые будут ходить с интервалом 15–30 минут. Работать маршрут будет ежедневно с 06:00 до 22:00.

Подробные схемы движения и обновленное расписание можно найти на сайте министерства транспорта Новосибирской области.