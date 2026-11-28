В Новосибирской области в преддверии Дня матери организуют свыше 200 культурных событий. Праздничная программа охватит библиотеки, театры, музеи и дома культуры. Основные мероприятия запланированы на 27 и 29 ноября. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся 26 ноября.

В ходе встречи представители региональных министерств труда и культуры обсудили меры поддержки семей, развитие социальных программ для матерей и подготовку к празднику, который в 2026 году приходится на 29 ноября.

Заместитель министра труда и социального развития области Евгения Марущак отметила, что власти намерены расширять программы помощи семьям, развивать профилактические проекты и улучшать взаимодействие различных ведомств.

Отдельное внимание уделили культурной программе. По словам заместителя министра культуры Владимира Деева, учреждения региона подготовили более 200 событий, большинство из которых составят праздничные концерты и тематические встречи.

В числе главных событий — выступление Сибирского русского народного хора с программой «Вам наши души и сердца…», которое состоится 27 ноября на площадке «Сибирь-Концерт». 29 ноября праздничный концерт примет камерный зал Новосибирской государственной филармонии.

Также жители смогут посетить экскурсию «Материнство в мире дикой природы» в Новосибирском краеведческом музее и документальный спектакль «Молодая мама. Инструкция по применению».

В регионе продолжают действовать меры поощрения матерей и многодетных семей. Женщин, воспитавших пятерых и более детей, награждают знаком отличия «За материнскую доблесть». Награда даёт право претендовать на звание ветерана труда и соответствующие льготы. Многодетные матери также могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию и выбирать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска.

Для семей предусмотрены льготные условия посещения государственных музеев и парков культуры. Кроме того, в области ежегодно проводят конкурсы «Семейные ценности» и «Отец года», а супружеским парам, прожившим вместе более 25 лет, вручают медали «За любовь и верность».

Новосибирские семьи участвуют и во всероссийских проектах. В этом году семья из Искитима стала победителем конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Ещё одна семья из региона одержала победу в конкурсе «Это у нас семейное».

Полную программу праздничных событий опубликовало министерство культуры Новосибирской области.