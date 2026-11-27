В Новосибирске появилось объявление о продаже коллекции монет времён СССР за 11 миллионов рублей. В лот входят три экземпляра номиналом один рубль.

Как указано в описании, одна из монет посвящена Фридриху Энгельсу, вторая выпущена к 175-летию Бородинского сражения, а на третьей изображён Владимир Ленин. Продавец утверждает, что все три экземпляра отличаются особой редкостью.

Согласно характеристикам, монеты изготовлены из меди и датированы 1985 годом. Их состояние обозначено как бывшее в употреблении.

Объявление разместили 12 ноября. К настоящему времени оно набрало более 20 просмотров.