В Новосибирске состоялся межрегиональный семинар, посвящённый использованию традиционных народных игр для сохранения культурного наследия и укрепления межнационального единства. К участию присоединились представители муниципалитетов Новосибирской области, специалисты из Томской области и Алтайского края.

В рамках встречи на площадке регионального министерства культуры представили проект «Молодецкие игры народов России». Он стал победителем в номинации «Лучшие этнопрактики» на окружном и федеральном этапах премии «Гордость нации – 2026».

Практическая программа семинара развернулась в Епархиальном доме. Здесь участники познакомились с методиками проведения народных игр для детей и взрослых, посетили тематические мастер-классы и обсудили, как включить такие занятия в региональные и муниципальные программы. Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества между территориями.

По завершении семинара участники определили площадки, на базе которых будет организована дальнейшая работа, обозначили потребности муниципалитетов и подготовили предложения для планов на 2027 год.

Также была достигнута договорённость о первых шагах по формированию межрегиональной координационной группы. Она будет заниматься обменом практическим опытом и подготовкой совместных проектов. Всем участникам передали методические материалы.