В Новосибирской области продолжают прививать население от сезонного гриппа. На сегодняшний день вакцину получили свыше 1,1 миллиона человек. Об итогах кампании сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Для иммунизации жителей используются три отечественных препарата: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Вакцины разработаны с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и содержат актуальные для нынешнего эпидемического сезона штаммы вируса.
Пройти вакцинацию можно бесплатно в медицинских учреждениях региона. По информации властей, в наличии ещё остаётся порядка 170 тысяч доз, поэтому желающие могут успеть сделать прививку.
Медики в первую очередь призывают защититься от гриппа людей из групп повышенного риска. В их числе дети, будущие мамы, жители старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.
Специалисты напоминают, что вакцинация снижает риск тяжёлого течения гриппа и помогает предотвратить развитие серьёзных осложнений. Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства.