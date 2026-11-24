Для иммунизации жителей используются три отечественных препарата: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Вакцины разработаны с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и содержат актуальные для нынешнего эпидемического сезона штаммы вируса.

Пройти вакцинацию можно бесплатно в медицинских учреждениях региона. По информации властей, в наличии ещё остаётся порядка 170 тысяч доз, поэтому желающие могут успеть сделать прививку.

Медики в первую очередь призывают защититься от гриппа людей из групп повышенного риска. В их числе дети, будущие мамы, жители старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Специалисты напоминают, что вакцинация снижает риск тяжёлого течения гриппа и помогает предотвратить развитие серьёзных осложнений. Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства.