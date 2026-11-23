Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом привёл к временным ограничениям в работе дошкольных учреждений Новосибирской области. На сегодняшний день занятия приостановили в 53 группах, расположенных в 38 детских садах. Ещё один случай закрытия коснулся школы № 128 в Кировском районе — там временно не учатся дети одного класса.
О ситуации рассказала министр образования региона Мария Жафярова во время оперативного совещания в правительстве области. По её словам, всего зарегистрировано 564 случая заболевания.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество групп, в которых пришлось приостановить занятия, увеличилось на три.
При этом полностью закрытых образовательных организаций в регионе нет. Все школы и детские сады продолжают работать, ограничения затронули только отдельные коллективы.
Министерство образования отслеживает ситуацию и анализирует темпы распространения инфекций. При необходимости власти готовы принимать дополнительные меры для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости.
Родителям напоминают о необходимости оставлять детей дома при первых симптомах недомогания, не отправляя их в образовательные учреждения.