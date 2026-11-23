О ситуации рассказала министр образования региона Мария Жафярова во время оперативного совещания в правительстве области. По её словам, всего зарегистрировано 564 случая заболевания.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество групп, в которых пришлось приостановить занятия, увеличилось на три.

При этом полностью закрытых образовательных организаций в регионе нет. Все школы и детские сады продолжают работать, ограничения затронули только отдельные коллективы.

Министерство образования отслеживает ситуацию и анализирует темпы распространения инфекций. При необходимости власти готовы принимать дополнительные меры для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости.

Родителям напоминают о необходимости оставлять детей дома при первых симптомах недомогания, не отправляя их в образовательные учреждения.