Пламя охватило диван и находившиеся рядом домашние вещи. На полную ликвидацию огня специалистам потребовалось около 45 минут — пожар удалось потушить в 16:46.

Во время эвакуации пожарные помогли выбраться из опасной зоны двум жильцам. Женщину вынесли из квартиры с использованием специального спасательного устройства. Из-за отравления продуктами горения её госпитализировали в больницу № 34. Также спасатели вывели из соседней квартиры подростка, которому медицинская помощь не понадобилась.

Ещё шесть человек самостоятельно вышли из здания до приезда экстренных служб. Никто из них не пострадал.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области выясняют, что стало причиной возгорания.