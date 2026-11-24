В Новосибирской области 34-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых после незаконного использования денежных средств, выделенных ей в качестве меры социальной поддержки. Речь идёт о выплате на сумму свыше 280 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Проверку провели сотрудники прокуратуры Кыштовского района. Выяснилось, что многодетная мать, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, получила из областного бюджета деньги вместо предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

При оформлении финансовой помощи женщина обязалась потратить средства по назначению. Закон разрешал направить их на покупку или возведение жилья, приобретение участка, ремонт дома либо подключение его к инженерным коммуникациям.

Однако полученные деньги на предусмотренные программой цели не пошли. По данным прокуратуры, женщина распорядилась выплатой по собственному усмотрению.

Материалы прокурорской проверки передали в следственные органы. Впоследствии в отношении жительницы утвердили обвинительное заключение по части 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Кроме того, по иску прокуратуры Венгеровский районный суд постановил взыскать с обвиняемой всю сумму социальной выплаты.