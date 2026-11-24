В Бердске Новосибирской области вынесли приговор 55-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве жены. За совершённое преступление ему предстоит провести восемь лет в колонии строгого режима.

Смертельный конфликт произошёл 13 сентября 2026 года на территории садового товарищества «Ветеран». Супруги находились на даче и употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

Во время перепалки мужчина повалил женщину на диван, после чего использовал её бюстгальтер, чтобы задушить. Полученные травмы оказались смертельными — потерпевшая умерла на месте происшествия.

После случившегося мужчину задержали. Следственные органы квалифицировали его действия по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

На судебном заседании обвиняемый не стал отрицать свою причастность к произошедшему, полностью признал вину и выразил раскаяние.

По итогам рассмотрения дела суд назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.