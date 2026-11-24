В Новосибирске сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы вскрыли квартиру на улице Большевистской, где находились маленький ребёнок и его умерший отец. Об инциденте сообщили в МАСС.

Поводом для вызова спасателей стало обращение старшего по дому. По его словам, из одной из квартир на этаже просачивалась вода, а из помещения доносился детский голос. Предполагалось, что отец мальчика мог потерять сознание из-за проблем со здоровьем.

После прибытия специалисты попали внутрь квартиры. В ванной они обнаружили тело 54-летнего мужчины без признаков жизни. В жилом помещении также находился его трёхлетний сын.

В спасательной службе обратились к жителям с просьбой внимательнее относиться к происходящему в соседних квартирах. Длительный детский плач, крики, стоны, повторяющийся стук или внезапная тишина после громких звуков могут свидетельствовать о том, что кому-то требуется помощь.

Если на стук и звонки жильцы не реагируют, не следует пытаться самостоятельно проникнуть в помещение или выяснять обстоятельства. В подобных случаях необходимо незамедлительно сообщить о случившемся по номеру 112.