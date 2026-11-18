В Новосибирске проверяют обстоятельства гибели 66-летнего сотрудника городской клинической больницы №19. Мужчина умер во время рабочей смены утром 16 ноября. Причины и детали произошедшего устанавливает Государственная инспекция труда.

По информации VN.ru, около шести часов утра вахтёру стало плохо на рабочем месте. Он потерял сознание и упал. Сослуживцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики в течение 25 минут проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не смогли.

После происшествия в больнице создали специальную комиссию. Инспекторы проверяют, при каких условиях работал погибший и соблюдались ли требования охраны труда.

В рамках расследования специалисты опрашивают сотрудников, осматривают место случившегося и изучают документацию. Отдельно проверяется, каким был режим труда и отдыха 66-летнего работника.

Если проверка выявит нарушения со стороны работодателя, больницу могут привлечь к административной ответственности.