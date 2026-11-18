В Ленинском районе Новосибирска полицейские задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, во время конфликта он выстрелил в голову 23-летнему местному жителю из предмета, напоминающего пистолет. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Происшествие случилось 16 ноября. В тот день в полицию поступила информация из больницы о пациенте с травмой головы. Пострадавший рассказал правоохранителям, что нападение произошло возле дома на улице Романтиков. По его словам, неизвестный во время ссоры выстрелил в него из оружия, внешне похожего на пистолет.

Оперативники установили личность предполагаемого стрелявшего. Им оказался 18-летний житель Ленинского района, ранее не имевший проблем с законом. Предмет, из которого предположительно был произведён выстрел, изъяли и отправили на экспертизу.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Расследование продолжается.