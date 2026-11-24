Новосибирская область демонстрирует высокую активность в области интеллектуальной собственности и входит в десятку наиболее результативных регионов страны по этому направлению. Кроме того, две организации из региона стали лауреатами конкурса Роспатента «Успешный патент» в 2026 году. Ими признаны Новосибирский приборостроительный завод и компания «Вермилоджик».

Вопросы развития патентной деятельности обсуждались на заседании профильного Совета с участием губернатора Андрея Травникова. Встречу провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам главы региона, Новосибирская область уже несколько лет сохраняет высокие позиции по числу заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. По количеству обращений за патентами на изобретения, регистрации товарных знаков и программ для ЭВМ регион лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа.

Одним из факторов успеха стала концентрация в области научных и исследовательских организаций. Не менее важную роль играет инфраструктура, созданная для поддержки авторов новых технологий и их разработок.

Сотрудничество с федеральными ведомствами началось в 2021 году, когда область подписала соглашение с Минэкономразвития России и Роспатентом. Следующая цель региональной программы — к 2029 году выйти на показатель в 810 заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Среди ключевых учреждений отрасли — Сибирский центр Федерального института промышленной собственности, работающий в Новосибирске уже пять лет. Он включён в единую технологическую систему ведомства, что позволяет ускорять проведение экспертиз и выдачу документов, подтверждающих права на разработки.

Для помощи изобретателям в регионе созданы центры трансфера технологий при двух университетах и одном академическом институте. Также работают три центра поддержки технологий и инноваций, где можно получить доступ к необходимой технической информации.

Предпринимателям помогают не только консультациями, но и финансовыми инструментами. Центр «Мой бизнес» организует бесплатные семинары по вопросам интеллектуальной собственности, а также частично компенсирует расходы на оформление патентов и товарных знаков. В течение 2026 года такой возможностью воспользовался 101 представитель бизнеса.

Особое внимание уделяется подготовке новых специалистов. За период с 2022 по 2026 год в Сибирском центре ФИПС квалификацию повысили 426 молодых сотрудников. В нынешнем году ещё 58 слушателей прошли обучение по направлению интеллектуальной собственности в сфере автоматизации производственных процессов.

Центр также занимается просветительской работой среди школьников и студентов: проводит экскурсии, участвует в карьерных мероприятиях вузов и организует образовательные встречи для будущих специалистов и предпринимателей.

Дополнительными площадками для продвижения научных идей стали форумы «Технопром», OpenBio и Сибирская венчурная ярмарка. В частности, за четыре года работы Школы молодых учёных по интеллектуальной собственности, проходящей в рамках «Технопрома», её участниками стали свыше трёх тысяч человек.

В регионе планируют и дальше расширять меры поддержки научных разработок, повышать осведомлённость предпринимателей и молодёжи о защите интеллектуальных прав и готовить специалистов для этой сферы.