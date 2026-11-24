В Новосибирской области отметили достижения молодых представителей научного сообщества. 68 исследователей стали обладателями президентских стипендий за работу над проектами, связанными с приоритетными направлениями научно-технологического развития России. Еще 16 ученых получили именные премии регионального правительства, а 20 — областные стипендии за перспективные разработки.

Церемония награждения состоялась 24 ноября в новом кампусе Новосибирского государственного университета. Награды вручила заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова на ежегодной встрече с молодыми учеными.

Как отметила представитель областного правительства, в регионе трудятся около 4,5 тысячи исследователей в возрасте до 35 лет. Это примерно 45% от общего числа научных работников Новосибирской области.

Развитию научной сферы, по словам Мануйловой, способствуют новые инфраструктурные объекты. Среди них — кампус НГУ и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), введенные в эксплуатацию в 2026 году. Вместе с Академпарком и научными институтами они создают условия для проведения исследований и внедрения новых разработок.

Отдельное внимание в регионе уделяют поддержке молодых научных коллективов. С 2023 года областное правительство профинансировало создание трех молодежных лабораторий. Каждая из них получила по 15 млн рублей на трехлетний период работы.

В 2026 году деятельность лабораторий принесла первые коммерческие результаты. В частности, Новосибирский институт органической химии реализовал продукцию, созданную в своей лаборатории, на сумму свыше 21 млн рублей.