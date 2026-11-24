«Ростелеком» выступил партнёром регионального молодёжного форума «МедиаСбор» для начинающих журналистов и блогеров со всей Новосибирской области. Концепция мероприятия — «Жить, работать, отдыхать в Новосибири». Организаторами стали департамент молодёжной политики и ГБУ НСО «Агентство поддержки молодёжных инициатив» Новосибирской области.

Опытные эксперты медиаиндустрии рассказали начинающим коллегам, как в регионе можно самореализоваться и построить карьеру, а также научили грамотно доносить до аудитории преимущества родного края — его достижения, инициативы и туристический потенциал.

Павел Бачанов, директор ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив»:

«„МедиаСбор“ — это возможность для молодых журналистов и блогеров усовершенствовать свои навыки и найти единомышленников, а также по-настоящему узнать родной регион. Мы хотим, чтобы истории о Новосибирской области были вдохновляющими и достоверными. Нам важно, что партнёры разделяют этот интерес и поддерживают развитие территории — такие проекты помогают молодёжи почувствовать себя частью большого дела».

Двадцать самых активных участников форума получили призы от «Ростелекома» и возможность отправиться в блог-тур по разным районам области — в каждом из них функционирует цифровая инфраструктура провайдера: волоконно-оптические линии и базовые станции сотовой связи.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы активно развиваем сети связи в регионе, чтобы современные телеком-сервисы были доступны жителям самых удаленных территорий. Эта работа ведется как за счет собственных инвестиций, так и в партнерстве с государством. Так, в Новосибирской области мы завершаем федеральный проект по устранению цифрового неравенства: к концу года все сёла, где проживает свыше 100 человек, будут обеспечены качественной связью».

Справка: Проект реализуется благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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