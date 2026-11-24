В Новосибирской области подвели итоги взаимодействия образовательных учреждений и работодателей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщили на пресс-конференции 24 ноября заместитель Губернатора Валентина Дудникова и замминистра образования региона Светлана Малина, в 2026 году обучение завершили 743 человека, из которых порядка 90% успешно трудоустроились на предприятия региона.

Валентина Дудникова подчеркнула, что инициатива стала флагманом трансформации системы среднего профессионального образования. Сотрудничество вышло за рамки простых экскурсий: бизнес напрямую участвует в формировании учебных программ, обеспечивая их максимальную практикоориентированность. Замгубернатора также обратила внимание на кратный рост материальной поддержки со стороны компаний — объем инвестиций в кластеры увеличился с 5 до 106 миллионов рублей, что подтверждает их высокую привлекательность для работодателей.

Сейчас в области действуют 13 образовательно-производственных кластеров, охватывающих ключевые отрасли экономики. В них интегрированы 56 из 80 организаций СПО и 137 работодателей, где получают знания более 13 тысяч студентов. Светлана Малина акцентировала внимание на создании бесшовного трека «учебная аудитория – цех», который сокращает разрыв между теорией и практикой благодаря институту наставничества и работе в реальных условиях.

Эффективность подхода подтверждают конкретные кейсы. В кластере «Новосибирское гостеприимство» функционирует учебно-производственный комплекс в сфере общепита и услуг, где студенты выполняют коммерческие заказы по кейтерингу и выпуску брендированной продукции, заработав уже 1,5 миллиона рублей. В кластере «Информационные технологии» на базе Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники обучающиеся изготавливают изделия для НЗПП «Восток», получая за это в среднем более 70 тысяч рублей ежемесячно.

Директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин сообщил, что в 2026 году в строительном кластере сформирована крупнейшая сеть из 45 партнеров и заключено свыше 400 целевых договоров. А Новосибирский машиностроительный колледж, по словам его директора Максима Затолокина, успешно закрывает многолетний кадровый дефицит в профильной отрасли.